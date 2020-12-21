ЕС остается нашим партнером номер один в противодействии роSSийской агрессии, - Точицкий

Европейский Союз остается ключевым партнером Украины в противодействии роSSийской агрессии.

Об этом на брифинге 21 декабря заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"В этом году мы получили подтверждение того, что ЕС остается нашим партнером номер один в условиях противостояния роSSийской агрессии. 7 декабря ЕС принял новый санкционный режим за нарушения прав человека, что позволит вносить в санкционный список нарушителей из оккупированного Россией Крыма", - сказал он.

Кроме того, активно обсуждается вопрос назначения специального представителя Евросоюза по вопросам Крыма.

Николай Точицкий заявил, что в ЕС поддерживают цели "Крымской платформы". Сотрудничество по ситуации на Донбассе происходит с акцентом на гуманитарных аспектах. Так, было выделено 23 млн евро на гуманитарные нужды жителей оккупированных территорий.