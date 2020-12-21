Точицкий назвал главную тему заседания Совета ассоциации Украина-ЕС

В феврале на заседании Совета ассоциации Украина-ЄС обсудят соглашение об ассоциации.

Об этом заявил на брифинге представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

По его словам, заседание состоится 11 февраля.

"У нас будет в феврале, 11 февраля, заседание Совета ассоциации, где должен состояться предметный разговор относительно нашего соглашения об ассоциации", - сказал Точицкий.

Напомним, Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в офлайн-формате в феврале 2021 года.

По словам Ольги Стефанишиной, Совет ассоциации рассмотрит следующие вопросы: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности, в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, заключение Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во введении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного Суда.