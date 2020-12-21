Посол в ЕС: Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии, иначе "окно возможностей" закроется

С точки зрения ЕС, без эффективной и качественной судебной реформы любые достижения в других областях будут несовершенными.

Украина должна учесть рекомендации Венецианской комиссии по решению конституционного кризиса, иначе это негативно отразится на отношениях с Европейским Союзом.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

"Вопрос качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один во время дискуссий с ЕС . И если мы после тяжелого труда не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что окно возможностей для нас закроется", - сказал Точицкий под время онлайн-брифинга из Брюсселя.

По словам посла, с точки зрения ЕС , без эффективной и качественной судебной реформы любые достижения в части децентрализации, земельной реформы и других отраслях не будут совершенными.

"Потому что судопроизводство является эффективным посредником на всех уровнях. Я понимаю, что вы ожидаете ответа, не используют ли санкции против нас, то для этого и существует деятельность правительства и дипломатов, чтобы этого не допустить. На данный момент об этом даже не стоит говорить", - сказал Николай Точицкий.

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства.

10 декабря Венецианская комиссия дала рекомендации по реформе Конституционного суда. Она рекомендует пересмотреть процедуру отбора и назначения судей КС.