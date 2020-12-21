В результате обстрела в зоне ООС ранены двое военных

Двое украинских военных получили ранения в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Обстрел произошел в районе Горловки около 8 утра 21 декабря, сообщили на странице в Facebook Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное", - отметили в сообщении.

Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ .

Обновление. На странице штаба ООС в Facebook уточнили, что враждебные выстрелы совершили из автоматического станковогой гранатомета и стрелкового оружия. Воины получили осколочные ранения.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину". При этом был ранен гражданский - человек, который возвращался с сельскохозяйственных работ на тракторе. Он получил легкое ранение. Украинские военные открывали огонь.