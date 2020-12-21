Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населения

На дороге в районе н.п. Каменка роSSийские наемники обстреляли трактор и ранили тракториста.

Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населения
Фото: Макс Левин

Украина направила ноту ОБСЕ в связи с обстрелом роSSийскими наемниками мирного населения вблизи Каменки.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Вчера, 20 декабря, в 19:30 в результате обстрела с СПГ-9 на дороге в районе н.п. Каменка (около Авдеевки) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. В результате обстрела получил легкое ранение тракторист", - говорится в сообщении.

Первую помощь раненому оказали военные медики. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное.

"Для прекращения обстрела с помощью координационного механизма был введен «режим тишины». Подготовлена и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - сообщают в Украинской делегации ТКГ.

Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте.

Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину". Украинские военные открывали огонь.

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