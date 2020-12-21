Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населения
На дороге в районе н.п. Каменка роSSийские наемники обстреляли трактор и ранили тракториста.
Украина направила ноту ОБСЕ в связи с обстрелом роSSийскими наемниками мирного населения вблизи Каменки.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
"Вчера, 20 декабря, в 19:30 в результате обстрела с СПГ-9 на дороге в районе н.п. Каменка (около Авдеевки) был поврежден и сгорел трактор марки John Deere, возвращавшийся с сельскохозяйственных работ. В результате обстрела получил легкое ранение тракторист", - говорится в сообщении.
Первую помощь раненому оказали военные медики. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейчас он находится дома, его состояние стабильное.
"Для прекращения обстрела с помощью координационного механизма был введен «режим тишины». Подготовлена и направлена письменная нота в СММ ОБСЕ", - сообщают в Украинской делегации ТКГ.
Сегодня утром СГ "Авдеевка" УССЦКК проводит верификацию события на месте.
Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину". Украинские военные открывали огонь.