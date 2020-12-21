РоSSия тормозит любые вопросы: Кравчук о переговорах по Донбассу

Все социальные и экономические вопросы РоSSия связывает с политическими.

РоSSия тормозит любые вопросы: Кравчук о переговорах по Донбассу
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал слова президента РоSSии Владимира Путина, который сказал, что урегулирование конфликта на Донбассе зависит от Украины.

По словам Леонида Кравчука, РоSSия тормозит любые вопросы.

"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом Минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия - на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. мы выходили на общую дискуссию, РоSSия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это связывалось с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах - мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

По словам главы украинской делегации в ТКГ, РоSSия связывает все социальные и экономические вопросы с политическими.

"Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно РоSSия связывала любые вопросы - обмен удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", - заявил он.

17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулирование на Донбассе неизбежно, однако оно зависит исключительно от нынешней украинской власти. Вместе с тем Путин считает, что Украине не удастся пересмотреть Минские договоренности.

Вместе с тем, Путин пообещал, что РоSSия будет наращивать "поддержку" на оккупированном Донбассе.

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