Оккупанты на Донбассе девять раз нарушили "тишину", стреляли в мирное население

За прошедшие сутки, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны пророSSийских боевиков. Оккупанты обстреливали украинские позиции и мирное население.

Об этом информирует пресс-центр штаба ОС.

Неподалеку Водяного враг применил против наших защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя произвел несколько очередей из стрелкового оружия. Оба вида оружия противник применил и около Песков.

Четыре раза враг провоцировал украинских военных в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также роSSийские наемники обстреляли мирное население вблизи Каменки. Несколькими выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, который возвращался с сельскохозяйственных работ. В штабе отметили, что гражданскую технику противник уничтожил за пределами украинских позиций.

"В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Зафиксирован один обстрел вблизи Пивденного. Здесь противник применил противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"В ответ на многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокациям врага", - сообщают в штабе ОС.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня ВСУ не зафиксировали.

Напомним, 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

17 декабря снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ около Авдеевки.