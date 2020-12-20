Немецкое председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание из-за нового штамма ковида

На повестке дня - координация действий для реагирования на обнаруженный в Британии новый штамм COVID-19.

Немецкое председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание из-за нового штамма ковида
Фото: xsport.ua

Председательство Германии в Совете Европейского Союза в понедельник в Брюсселе проведет антикризисное совещание в связи с появлением новой разновидности коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер.

"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву). На повестке дня - координация ЕС по реагированию на недавно обнаруженный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - написал он.

??The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.
?? On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK ??. #Coronavirus

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 20, 2020

Ранее сообщалось, что кабинет главы Совета Европы Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание представителей стран ЕС из-за нового вида коронавируса и мер реагирования на него.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилит ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании. По данным ВОЗ, носители нового штамма коронавируса также обнаружены и за пределами Великобритании: девять - в Дании, один - в Нидерландах и один - в Австралии.

Ряд стран ЕС уже заявили об усилении ограничений.

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