Немецкое председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание из-за нового штамма ковида
На повестке дня - координация действий для реагирования на обнаруженный в Британии новый штамм COVID-19.
Фото: xsport.ua
Председательство Германии в Совете Европейского Союза в понедельник в Брюсселе проведет антикризисное совещание в связи с появлением новой разновидности коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер.
"Председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства-члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR (The integrated political crisis response) завтра утром в 11:00 (12:00 по Киеву). На повестке дня - координация ЕС по реагированию на недавно обнаруженный в Соединенном Королевстве вариант COVID-19", - написал он.
??The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours. ?? On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK ??. #Coronavirus
Ранее сообщалось, что кабинет главы Совета Европы Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание представителей стран ЕС из-за нового вида коронавируса и мер реагирования на него.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы усилит ограничительные меры в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании. По данным ВОЗ, носители нового штамма коронавируса также обнаружены и за пределами Великобритании: девять - в Дании, один - в Нидерландах и один - в Австралии.