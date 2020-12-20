Оккупанты заявили, что нашли в Севастополе новый источник подземных вод

По их данным, это позволит дать еще около 10 тыс. кубометров воды.

Оккупанты заявили, что нашли в Севастополе новый источник подземных вод
Фото: svpressa.ru

Оккупационные власти Крыма заявили, что в Севастополе в результате геологоразведки был обнаружен новый источник подземных вод.

Об этом сообщил вице-премьер РоSSии, так называемый "куратор" полуострова Марат Хуснуллин, передает "Крым.Реалии".

"Благодаря геологоразведке мы нашли дополнительно в этом же районе (в районе Кадыковского карьера, - ред.) подземные воды", - цитирует слова Хуснуллина роSSийское информагентство ТАСС.

Вице-премьер РФ уточнил, когда планируется бурение скважин и начало подачи этой дополнительной воды.

"Задачу поставили, чтобы синхронизировать этот процесс с запуском объекта на Бельбеке. С военными мы принципиально этот вопрос проработали ... По нашим расчетам, это все должно произойти к середине февраля следующего года, скважины должны быть к эксплуатации готовы, чтобы их включить в общую систему", - сказал Развожаев.

По словам Хуснуллина, это позволит дать еще около 10 тыс. кубометров воды.

Накануне оккупационная "власть" Севастополя сообщила, что в систему водоснабжения города подали воду из Кадыковского карьера. А 15 декабря в город начали качать воду из озера у горы Гасфорта.

Напомним, 19 сентября роSSийские оккупанты предупредили, что будут ограничивать водоснабжение в курортной Алуште и нескольких поселках на юге Крыма. В водохранилище, которое обеспечивает этот регион, воды хватит только до декабря. Позже в Кремле заявили, что РоSSия обеспечит оккупированный Крым питьевой водой и без участия Украины. В начале октября РоSSия выделила $64 млн для создания новых объектов водоснабжения.

К 2014 году около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после оккупации полуострова Россией Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение будет восстановлено только после деоккупации.

В феврале 2020-го постпред президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич исключил возможность подачи воды в Крым до деоккупации. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в Крым в обмен на уступки со стороны Путина по Донбассу.

В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль допустил возможность поставки пресной воды из материковой части Украины в аннексированный Крым исключительно в случае гуманитарной катастрофы. В представительстве президента считают, что РФ будет добиваться восстановления водоснабжения в Крым путем давления на партнеров Украины.

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