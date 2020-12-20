Зеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и Голливуд

Президент Владимир Зеленский рассказал о желании продвинуть Украину в туристическом плане и отметил, что мечтает о том, чтобы на территории нашей страны появился "Диснейленд" и свой Голливуд.

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

Комментируя перспективы отношений Украины и США , Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы, "кроме фундаментальных вещей в промышленности, в машиностроении, мы продвинулись с точки зрения наших отношений в туризме, с точки зрения безвизового режима с США , чтобы наши люди могли спокойно ездить - хотя бы те, которые прекрасно работают в Украине, Соединенных Штатах и имеют общие компании, совместные бизнес".

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки, - ред.), в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки - тоже хорошее направление", - добавил Зеленский.

Он также выразил желание, чтобы в Украине появился "Диснейленд".

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился "Диснейленд". Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", - сказал президент.