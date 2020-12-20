Оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

В течение нынешних суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

Большинство обстрелов оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Недалеко от населенного пункта Пески открывали неприцельный огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, - из ручных противотанковых гранатометов. Также на этих направлениях и в районе Павлополя враг вел огонь и из стрелкового оружия.

К вечеру не было спокойно в районе ответственности группировки "Север". Здесь боевики вели неприцельный огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении населенного пункта Южное.

"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

Напомним, 17 декабря снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ возле Авдеевки.