Вакцинация от коронавируса в Польше может начаться с 27 декабря.

Об этом сообщил профессор, специалист в области инфекционных болезней и главный советник премьер-министра Польши по вопросам COVID-19 Анджей Горбан, информирует Polsatnews.pl.

"Надеюсь, что 27 декабря будет вакцинирован первый поляк", - сказал он.

Первая партия вакцин будет предназначена для врачей и медперсонала. Советник надеется, что большинство медиков не откажется от вакцинации.

"Вопрос о доставке и распределении вакцин остается. Первые прививки будут проводиться в учреждениях здравоохранения, преимущественно в больницах и клиниках, которые на сегодня имеют действующие пункты вакцинации, поэтому инфраструктура готова и ждет приема вакцины", - добавил Горбан.

Он отметил, что, согласно данным опроса, вакцинироваться хочет лишь 50% жителей Польши .

"Если кто-то не уверен, что коронавирус существует, мы приглашаем вас в палаты, где погибают больные пациенты. Все должны поощрять вакцинацию от церкви до пожарной части Если люди не понимают, что путь к выходу из пандемии - это вакцина, вы можете махнуть рукой на все ограничения", - сказал эксперт.

Как пишет Укринформ со ссылкой на польский МЗ, Польша заказала 62 млн доз вакцины у шести производителей на общую сумму около 2,4 млрд злотых (более 500 млн евро).

Украинцы в РП смогут сделать прививку на тех же правах, что и поляки. Вакцина для них будет бесплатной.

Согласно плану, сначала в Польше будут вакцинировать медицинский персонал, работников социальных служб. Затем прививки будут делать людям в возрасте от 60 лет, а также военнослужащим. На следующем этапе вакцинироваться будут профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией.

Кроме того, на этом этапе будут вакцинироваться лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания (болезни легких, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение). Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения страны.

19 декабря в Польше зафиксировано более 8,5 тыс. новых случаев инфицирования, умерли 143 человека.