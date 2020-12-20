В Единой книге регистрации преступлений опубликованы фальсификаторы выборов в Беларуси, - Тихановская

В ЕКРЗ публиковать доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений.

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В Единой книге регистрации преступлений (ЕКРП), создание которой инициировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, опубликован первый список из 28 материалов проверок.

Об этом идет речь в Телеграм-канале Тихановской .

"Это имена и подтвержденные юристами доказательства преступлений членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы", - отметила она.

Сейчас в ЕКРП поступило более 1000 заявлений. Среди 397 принятых и отфильтрованных: преступления против прав граждан - 117, пытки, насилие - 188, убийства - 9, должностные - 66 и другие - 14.

"Сегодня начинается новая глава в нашей борьбе за справедливость. После первого списка фальсификаторов Единая книга регистрации преступлений будет публиковать доказательства пыток, насилия, коррупции, вынесения необоснованных приговоров и других должностных преступлений. Мы делаем это, чтобы больше никто не мог воровать наши голоса, пытать нас, задерживать родителей, бросая их детей в колясках посреди улицы, и издеваться над политическими заключенными", - заявила Тихановская.

Она напомнила, что все, кто появится в материалах ЕКРП, должны быть готовы к международному уголовному преследованию, санкциям и справедливому суду. "Время безнаказанности прошло. 20 декабря - это день, когда белорусы доказали преступления, с которых в августе начался наш протест. Но еще важнее, что 20 декабря - это день, когда белорусы доказали, что могут сами вернуть в страну закон", - добавила она.

Следующий список материалов будет опубликован 20 января.

Напомним, с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите, с августа к Украине обратились 15 граждан Беларуси.

В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

Между тем Александр Лукашенко отказывается передавать власть и провел тайную инаугурацию.

Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".