По подозрению в причастности к теракту в Вене задержали еще двух человек
Сегодня должно быть принято решение о дальнейшей мере пресечения.
В Вене задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту 2 ноября.
Об этом пишет Kurier со ссылкой на прокурора Вены.
Арестовали мужчин 18 января, в пятницу.
На орудиях убийства были обнаружены следы ДНК одного из мужчин – 26-летнего австрийца с афганскими корнями.
Сегодня, 20 декабря, должно быть принято решение о дальнейшей мере пресечения.
Агентство AFP сообщило в свою очередь, что по подозрению в причастности к теракту в Австрии и Швейцарии задержали уже 18 человек.
Напомним, 2 ноября в Вене произошли вооруженные нападения в шести местах. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям ресторанов, прохожим и полицейским. Сначала выстрелы прогремели у главной городской синагоги, другие нападения произошли также в центральном районе Вены.
Погибли 4 человека, 22 получили ранения.
Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".