По подозрению в причастности к теракту в Вене задержали еще двух человек

Сегодня должно быть принято решение о дальнейшей мере пресечения.

По подозрению в причастности к теракту в Вене задержали еще двух человек
Фото: kurier.at

В Вене задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту 2 ноября.

Об этом пишет Kurier со ссылкой на прокурора Вены.

Арестовали мужчин 18 января, в пятницу.

На орудиях убийства были обнаружены следы ДНК одного из мужчин – 26-летнего австрийца с афганскими корнями.

Сегодня, 20 декабря, должно быть принято решение о дальнейшей мере пресечения.

Агентство AFP сообщило в свою очередь, что по подозрению в причастности к теракту в Австрии и Швейцарии задержали уже 18 человек.

Напомним, 2 ноября в Вене произошли вооруженные нападения в шести местах. Нападавший открыл огонь из огнестрельного оружия по посетителям ресторанов, прохожим и полицейским. Сначала выстрелы прогремели у главной городской синагоги, другие нападения произошли также в центральном районе Вены.

Погибли 4 человека, 22 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

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