Члены правительства Словакии имеют ковид, президент – на карантине

Зузана Чапутова изолировалась из-за встречи с министром обороны Ярославом Надемом, у которого обнаружили ковид.

Члены правительства Словакии имеют ковид, президент – на карантине
Зузана Чапутова
Фото: bbc.com

Президент Словакии Зузана Чапутова находится на карантине, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Об этом пишет Радио Свобода.

Причиной карантина является встреча главы государства с министром обороны Ярославом Надем, которая состоялась на прошлой неделе. Впоследствии министр сдал положительный тест на COVID-19.

Положительный тест на ковид также получили члены словацкого правительства: вице-премьеры Штефан Голого и Вероника Ремишова и два министра.

Как информирует Министерство здравоохранения Словакии, в стране короновирусом заболели 149 275 человек, умерло 1 510 человек.

Напомним, коронавирус имеет и премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом и самоизолируется на ближайшие семь дней.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: “Усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден”Зеленский: “Усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден”
Украина будет придерживаться курса на членство в НАТО, – президентУкраина будет придерживаться курса на членство в НАТО, – президент
Премьер Словакии заболел ковидомПремьер Словакии заболел ковидом
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Чехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евроЧехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евро
Шмыгаль рассказал детали Национального плана вакцинации от ковида - собираются вакцинировать 50% украинцевШмыгаль рассказал детали Национального плана вакцинации от ковида - собираются вакцинировать 50% украинцев
Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)Фигуранта "дела Шеремета" Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид (обновлено)
Фигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковидФигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковид
Нардеп Герус заболел ковидомНардеп Герус заболел ковидом
Байден официально избран президентом СШАБайден официально избран президентом США
Последние новости
Подгружаем последние новости