Члены правительства Словакии имеют ковид, президент – на карантине

Зузана Чапутова изолировалась из-за встречи с министром обороны Ярославом Надемом, у которого обнаружили ковид.

Президент Словакии Зузана Чапутова находится на карантине, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Об этом пишет Радио Свобода.

Причиной карантина является встреча главы государства с министром обороны Ярославом Надем, которая состоялась на прошлой неделе. Впоследствии министр сдал положительный тест на COVID-19.

Положительный тест на ковид также получили члены словацкого правительства: вице-премьеры Штефан Голого и Вероника Ремишова и два министра.

Как информирует Министерство здравоохранения Словакии, в стране короновирусом заболели 149 275 человек, умерло 1 510 человек.

Напомним, коронавирус имеет и премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом и самоизолируется на ближайшие семь дней.