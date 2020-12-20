В Беларуси продолжаются марши народного трибунала, уже задержаны 16 человек

В Беларуси сегодня, 20 декабря, продолжаются марши народного трибунала.

Об этом пишет Телеграм-канал NEXTA.

В Минске люди создают "цепочки солидарности".

В разные районы белорусской столицы силовики стягивают спецтехнику.

Правозащитный центр “Вясна” сообщил о 16-ти задержанных на это время – в Минске и Гродно.

На свободу вышла модель, бывшая мисс Беларусь Ольга Хижинкова, которая рассказала об ужасных условиях ее содержания, пишет tut.by.

"Мы спали на полу, мы стелили на него одеяла и закутывались в одежду. На мне было две майки, два гольфа, три байки - все, что было. У одной женщины из-за этого начался цистит ", - рассказала Ольга.

Напомним, с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите, с августа к Украине обратилось 15 граждан Беларуси.

В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

Между тем Александр Лукашенко отказывается передавать власть и провел тайную инаугурацию.

Более ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".