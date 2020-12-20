Зеленский: “Усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден”
Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник, отметил президент Украины.
Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник, действующий президент США Дональд Трамп.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, отвечая на вопрос: "В новом году в Соединенных Штатах будет новый президент. Какими вы видите отношения между США и Украиной?».
"Мне очень понравились мессенджи нового Президента, господина Джо Байдена, который заявил о том, что в них, у его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе. Это война, война именно Украины", - сказал Зеленский.
По его мнению, Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник, так как "еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает русских". "Хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - отметил президент.
"Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден", - добавил он.
Зеленский отметил, что сами жители США не позволят антиукраинской риторики любому, кто представляет власть, "потому что Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику - она серьезная".
"И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно - Ред.), И это было очень сложно. Что касается "Северного потока" - то США здесь точно сыграли главную скрипку. Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрацию. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против РоSSии, а также за учения с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало", - сказал президент.
Напомним, в США 14 декабря голосование коллегии выборщиков подтвердило победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов Байдена. В общем Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.