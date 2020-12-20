Зеленский: “Усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден”

Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник, действующий президент США Дональд Трамп.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, отвечая на вопрос: "В новом году в Соединенных Штатах будет новый президент. Какими вы видите отношения между США и Украиной?».

"Мне очень понравились мессенджи нового Президента, господина Джо Байдена, который заявил о том, что в них, у его команды, есть концепт глобального стратегического видения безопасности в Европе. И, конечно, это очень важно для нас. Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе. Это война, война именно Украины", - сказал Зеленский.

По его мнению, Джо Байден знает Украину лучше, чем его предшественник, так как "еще до своего президентства он, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает русских". "Хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - отметил президент.

"Я считаю, что усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден", - добавил он.

Зеленский отметил, что сами жители США не позволят антиукраинской риторики любому, кто представляет власть, "потому что Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику - она серьезная".

"И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно - Ред.), И это было очень сложно. Что касается "Северного потока" - то США здесь точно сыграли главную скрипку. Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрацию. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против РоSSии, а также за учения с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало", - сказал президент.

Напомним, в США 14 декабря голосование коллегии выборщиков подтвердило победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов Байдена. В общем Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.