На Донбассе пиротехники обезвредили более 700 боеприпасов

С начала проведения ООС пиротехнические подразделения изъяли более 60 тыс. взрывоопасных предметов.

На Донбассе за неделю изъяли и уничтожили более 700 боеприпасов.

Об этом говорится на сайте МВД.

"Да, с 11 по 18 декабря 2020 года силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил почти сотню раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения ", - говорится в сообщении.

Фото: сайт МВД

Пиротехники обследовали 8928,62 га территории и 23,1 га акватории, изъято и уничтожено 60 тыс. 523 ВОП.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели также оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую. С начала проведения ее получили 78 тыс. 914 человек.

Напомним, в начале декабря в разрушенном здании в Донецкой области выявлен схрон с гранатометами, тротиловыми шашками, гранатами и патронами.

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