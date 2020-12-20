Украина будет придерживаться курса на членство в НАТО, – президент

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет", - отметил Владимир Зеленский.

Украина будет придерживаться курса на членство в НАТО, – президент
Фото: nato.int

Украина будет придерживаться курса на членство в НАТО, который закреплен в Конституции.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, отвечая на вопрос: "Вы готовы выполнить требования РоSSии и изменить Конституцию, исключить НАТО как цену за мир?».

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в Нормандском формате ничего о членстве в НАТО нет", - сказал он.

Зеленский одновременно сделал акцент на либеральности в отношении "права выбора, в частности в вопросе языка".

"Все изменения по "Минску" в рамках децентрализации в Конституции - мы это делаем. Я это говорил Президенту РоSSийской Федерации на встрече в Нормандском формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть - это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат ", - добавил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей Альянса.

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