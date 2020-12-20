Оккупанты стреляли вблизи Южного, Водяного и в пригороде Авдеевки

Сегодня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

?Оккупанты стреляли вблизи Южного, Водяного и в пригороде Авдеевки
Фото: glavcom.ua

19 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны РФ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также с помощью пулеметов враги совершили провокационный обстрел наших позиций в пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку от Павлополя, где для корректировки огня из АГС враг применил БпЛА. Пролет беспилотника над линией разграничения зафиксировали и неподалеку Водяного. Умелые действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее применение БпЛА ", - говорится в сообщении.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

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