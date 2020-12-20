Зеленский: “Есть влияние больших финансовых групп на всех депутатов всех партий”

Президент Украины заявил об этом в интервью The New York Times.

Зеленский: “Есть влияние больших финансовых групп на всех депутатов всех партий”
Фото: facebook/Офіс Президента України

"Есть влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Действительно, никому не выгодно большинство партии "Слуга народа".

Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Говоря о Порошенко, вы вспоминали Андрея Богдана, его слова о большинстве. Так, влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Действительно, никому не выгодно большинство партии "Слуга народа". Но ответ прост: законы голосуются, и результат - на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются", - сказал глава страны.

Зеленский отметил, что "слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать Президент с партией".

"Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого влияют - по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте. Поэтому относительно ответа на второй вопрос, готовы ли мы сотрудничать, я не понимаю, с кем ", - добавил президент.

Он отметил, что с "олигархом Порошенко не готов сотрудничать". "Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, я не готов ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, народным депутатам от фракции "Слуга народа" предложили подписать фракционное соглашение, что определяет принципы их работы и поведения.

Соглашение определяет, что основной целью деятельности депутата является реализация предвыборных программ президента Украины и партии "СН".

Эффективность нардепов определяется на основании посещаемости пленарных заседаний и заседаний комитетов, голосования, соблюдение дисциплины и депутатской этики.

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