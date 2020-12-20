Зеленский: “Есть влияние больших финансовых групп на всех депутатов всех партий”

"Есть влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Действительно, никому не выгодно большинство партии "Слуга народа".

Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Говоря о Порошенко, вы вспоминали Андрея Богдана, его слова о большинстве. Так, влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Действительно, никому не выгодно большинство партии "Слуга народа". Но ответ прост: законы голосуются, и результат - на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются", - сказал глава страны.

Зеленский отметил, что "слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать Президент с партией".

"Понятно, что в партии люди разные, и все люди живые, на кого влияют - по-разному, психологически. Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте. Поэтому относительно ответа на второй вопрос, готовы ли мы сотрудничать, я не понимаю, с кем ", - добавил президент.

Он отметил, что с "олигархом Порошенко не готов сотрудничать". "Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают. Все, что на благо Украины, - окей. Все, что связано с какими-то вещами, с лоббизмом или рисками для Украины, я не готов ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, народным депутатам от фракции "Слуга народа" предложили подписать фракционное соглашение, что определяет принципы их работы и поведения.

Соглашение определяет, что основной целью деятельности депутата является реализация предвыборных программ президента Украины и партии "СН".

Эффективность нардепов определяется на основании посещаемости пленарных заседаний и заседаний комитетов, голосования, соблюдение дисциплины и депутатской этики.