США играют ключевую роль в реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма, - Зеленский

"Действия США могли бы ускорить исход войны на Донбассе".

США играют ключевую роль в реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма, - Зеленский
Фото: pravda.com.ua

США играют ключевую роль в реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times, отвечая на вопрос "В новом году в Соединенных Штатах будет новый президент. Какими вы видите отношения между США и Украиной?».

"Нам нужна реинтеграция Донбасса. А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть Соединенные Штаты Америки , - говорится в сообщении.

Он отметил, что США - гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому "такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса".

Зеленский добавил, что однозначно не обойтись без Соединенных Штатов в вопросе Крыма, потому что его деоккупация не находится на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений. "Шесть лет этот вопрос был в воздухе, и, действительно, Европа и Соединенные Штаты Америки опционально делали все возможное, но шаги по деоккупации должен делать соответствующий союз государств, союз лидеров, в котором будет определена карта всех шагов по деоккупации Крымского полуострова", - сказал президент.

Глава страны также считает, что США могут стать лидером в этом направлении в рамках работы "Крымской платформы".

Напомним, Зеленский заявил, что усилить украинскую сторону в переговорах в Нормандском формате мог бы Джо Байден.

В США 14 декабря голосование коллегии выборщиков подтвердило победу демократа Байдена на президентских выборах.

Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов за Байдена. В целом Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.

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