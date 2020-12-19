Израиль объявил "красными" все страны мира

Каждый, кто прилетает из-за границы в Израиль, должен будет придерживаться 14-ти дневного карантина.

Израиль объявил "красными" все страны мира
Фото: youtube

Министерство охраны здоровья Израиля объявило, что с 20 декабрю будут считаться "красными" (то есть опасными с эпидемиологической точки зрения) все страны мира.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Отмечается, что каждый человек, который прилетает из-за границы в Израиль, должен будет соблюдать 14-ти дневный карантин. Этот срок можно сократить до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус - сразу по прилету и через девять дней.

Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, кто прилетел в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Сейчас в Израиле после возвращения из страны, которая считается «зеленой», самоизоляция не нужна.

Напомним, сегодня в Израиле началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первым вакцинировался премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он сделал это в прямом эфире.

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