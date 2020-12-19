Епифаний прокомментировал возможную легализацию медицинского каннабиса

Предстоятель ПЦУ уже обсуждал вопрос с президентом и премьером.

Епифаний прокомментировал возможную легализацию медицинского каннабиса
Фото: Макс Левин

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае применения ее в медицинских целях, на пользу здоровью человека.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Если это будет использоваться исключительно в красных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве ", - сказал митрополит Епифаний.

Недавно стало известно, что комиссия ООН по наркотическим средствам решила изъять медицинский каннабис из списка опасных наркотиков в мире.

В начале декабря Палата представителей Конгресса США впервые проголосовала за декриминализацию марихуаны.

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