Епифаний прокомментировал возможную легализацию медицинского каннабиса
Предстоятель ПЦУ уже обсуждал вопрос с президентом и премьером.
Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае применения ее в медицинских целях, на пользу здоровью человека.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Если это будет использоваться исключительно в красных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве ", - сказал митрополит Епифаний.
Недавно стало известно, что комиссия ООН по наркотическим средствам решила изъять медицинский каннабис из списка опасных наркотиков в мире.
В начале декабря Палата представителей Конгресса США впервые проголосовала за декриминализацию марихуаны.