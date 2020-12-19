Суд оправдал экс-чиновника Львовского горсовета за трагедию на Грибовицкой свалке

Смещение на свалке под Львовом произошло в мае 2016 года, погибли четверо людей.

Галицкий районный суд Львова оправдал Юрия Гольца, который возглавлял управление жилищного хозяйства Львовского горсовета, когда на Грибовицкой свалке произошла трагедия, унесшая жизни четырех человек.

Экс-чиновника обвиняли в служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия, пишет ZAXID.NET.

В декабре 2020 года Галицкий районный суд Львова вынес приговор, который обнародовали в реестре вечером 18 декабря.

Как указано в документе, Юрия Гольца обвиняли в том, что он не применял инженерные меры, которые бы обеспечили устойчивость полигона твердых бытовых отходов. Во время судебного разбирательства Юрий Голец заявил, что вопрос эксплуатации полигона - в компетенции ЛКП "Збиранка", а в его компетенции "отсутствуют полномочия непосредственно контролировать устойчивость полигона как сооружения". Также Юрий Голец заявил, что не имел полномочий контролировать соблюдение углов уклонов откосов полигона и надлежащее уплотнение и пересыпки изолирующим материалом.

Юрий Голец также считает, что обвинения, будто бы он не инициировал изготовление проекта эксплуатации полигона и осуществления складирования отходов согласно такого проекта, являются безосновательными, поскольку им был разработан проект рекультивации полигона, который и предусматривал порядок эксплуатации полигона с его поэтапным закрытием.

Согласно экспертному заключению, трагедия на свалке произошла из-за ненадлежащей технологии уплотнения, переслаивания территории, несоблюдения углов откосов, неотведение инертного газа. Чтобы соблюсти углы уклона, нужно было увеличить площадь или прекратить засыпать мусор.

Как указано в заключении, вероятно, возгорание произошло потому, что температура на полигоне была больше 25 градусов и должен был быть полив полигона. Версию о поджоге полигона не исключают, однако нет никаких доказательств, которые бы это подтвердили.

Исследовав материалы дела, судья Ирина Волоско признала Юрия Гольца невиновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжелые последствия. В приговоре суда указано, что трагедия случилась из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей директором ЛКП "Збиранка" Богданом Горбалем и начальником полигона Александром Купричем. Дело в отношении них еще находится на рассмотрении суда.

Добавим также, что против Юрия Гольца возбуждено еще одно уголовное дело. В 2016 году его задержали при получении 90 тыс. грн взятки. Приговора суда по этому делу еще нет.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом произошло смещение мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказались четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - считался пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за ситуации город оказался на грани экологической катастрофы.

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