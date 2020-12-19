Епифаний назвал условие перенесения даты празднования Рождества

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно после того, как к такому решению "созреют" Церковь и верующие.

Об этом глава ПЦУ сказал в интервью Радио Свобода.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы, как церковь, опираемся на своих верующих, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то, соответственно, состоится еще один раскол ... ", - пояснил он.

"Мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда Церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение ", - добавил митрополит Епифаний

По его словам, это движение должно происходить "из низов".

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе ", - отметил глава ПЦУ.

На уточнение, когда же может произойти этот переход, через 5, 10 или 20 лет, митрополит Епифаний ответил, что сейчас трудно спрогнозировать.

"Нужно заниматься просветительской работой. Ибо мы видим, что в других поместных православных церквях, например, Элладская церковь, Румынская церковь, которые в свое время перешли на новый календарь, все же у них есть определенное разделение - остались те, которых называют «старостильниками», то есть они празднуют по старому стилю. Мы не имеем права допустить разделения", - сказал митрополит Епифаний.

7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (по так называемому «старому стилю»). Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современном григорианскому календарю или новоюлианскому. В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным.