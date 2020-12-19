Помпео: РоSSия причастна к масштабной хакерской атаке в США, которая длилась с марта

По его словам, операция заключается, в частности, в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РоSSия причастна к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая длилась с марта 2020 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на авторскую программу американского журналиста Марка Левина.

"Это было очень важное открытие, и я считаю, что теперь мы можем абсолютно четко сказать, что именно россияне участвовали в этой деятельности", - сказал Помпео.

По его словам, масштабная операция заключается, в частности, в "проникновении в системы американского правительства" с использованием программного обеспечения.

В свою очередь, РоSSия категорически отрицает свою причастность к этому делу. "РоSSия не ведет наступательных операций в киберпространстве", - заявили в посольстве РоSSии в Вашингтоне.

По данным корпорации Microsoft , которая также стала жертвой нападения, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний США . Атаки также были направлены на объекты в Канаде, Великобритании, Испании , Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.