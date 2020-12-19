Оккупанты стреляли из минометов и минировали украинские позиции

18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба проведения ООС.

Вблизи Водяного на Приазовье вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра. На этом направлении враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию украинских позиций. Так, оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1.

Трижды противник нарушил режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Для провокации наших воинов сначала применил ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, советник по информационной политике украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович ошибочно обнародовал версию пророSSийских боевиков о смерти украинского военного 14 декабря.