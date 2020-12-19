Болгария высылает роSSийского дипломата по обвинению в шпионаже

В Болгарии объявили персоной нон грата одного из роSSийских дипломатов по подозрению в шпионаже. У него есть 72 часа для того, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается, что досудебным производством было установлено, что этот дипломат собирал информацию, составляющую государственную тайну.

В болгарской прокуратуре установили, что дипломат с 2017 года, в частности, собирал информацию об американских военных, участвовавших в учениях в Болгарии. По версии следствия, россиянин обещал денежное вознаграждение болгарскому гражданину, имевшему доступ к такой информации.

В роSSийском посольстве в Болгарии сообщили, что персоной нон грата объявили военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при Посольстве РоSSии в Болгарии. Там также отметили, что роSSийская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Напомним, ранее в сентябре в Болгарии двух сотрудников роSSийского посольства, в отношении которых выдвинуто обвинение в шпионаже, объявили персонами нон грата.