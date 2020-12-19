Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США

США сначала выделили 17,3 млн долларов помощи, в октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

Украина получила помощь для борьбы с коронавирусом от 28 государств, а также государств-анклавов Ватикана и Суверенного Мальтийского Ордена.

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

" МИД с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи, а также организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов", - отметили в МИД .

Крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты - сначала они выделили 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 миллионов.

13,8 миллиона из этой суммы по программе "Международная экстренная помощь" Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений.

Еще 5,2 миллиона - это гуманитарная помощь Государственного департамента для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".

Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки. Эстонский концерн BLRT Grоup принимает участие в создании Центра медицинской помощи в Днепре и закупках аппаратов искусственной вентиляции легких для него.

Украинская частная компания «Ильяшев и партнеры», имеющая выход на рынок Эстонии, сотрудничает с неправительственной организацией «Общество Красного Креста и Красного Полумесяца» по «ряду проектов гуманитарной помощи Украине в связи с пандемией COVID-19». Эта помощь предусматривает обеспечение защитными масками, костюмами и средствами гигиены.

Президент Владимир Зеленский дважды контактировал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о предоставлении Украине гуманитарной помощи. В июле по этому же вопросу общались министры здравоохранения двух стран Яаков Лицман и Максим Степанов, которые договорились, что Украина сможет получить израильскую вакцину, когда Тель-Авив завершит испытания.

Индия весной предоставила Украине препарат гидроксихлорохин, который одно время считался одним из вероятных лекарств от коронавирусной болезни. Кроме того, уточняют в МИД , в грузе индийской гуманитарной помощи была партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии для украинских военнослужащих, выполняющих миротворческую миссию в Демократической республике Конго.

Канада планирует, кроме уже выделенных средств, предоставить 700 тыс. долларов в гуманитарный фонд для Украины, выделить 290 тысяч долларов для местных общин, а также средства защиты и оборудование для Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства обороны, судебной системы и муниципальных органов.

Китай в настоящее время рассматривает предоставление властями провинции Гуандун товаров первой необходимости Киевской области. Также МИД сообщает об «обеспечении коммуникации» с офисом основателя Alibaba Group Джека Ма о передаче Украине 50 тысяч тест-наборов для диагностики коронавируса.

Правительство Германии, кроме предоставленной помощи, работает над направлением 150 миллионов евро кредита на борьбу с эпидемией и передачей украинскому Минздраву 18 аппаратов ИВЛ на сумму более 500 тысяч евро.

Минздрав также в мае по поручению действующего в то время вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Вадима Пристайко передал посольству Украины в Сингапуре информацию "о возможности привлечения гуманитарной помощи со стороны сингапурского Фонда Temasek для борьбы с коронавирусом в Украине (15 тыс. ПЦР-тестов Fortitude 2.0)".

МИД также сообщает о помощи частных компаний Турции. В частности, Анкара организовала помощь от мобильного оператора Lifecell: два аппарата ИВЛ и бесплатные мобильные услуги для врачей, льготная мобильная связь для граждан Украины.

Холдинговая турецкая компания «Онур Групп» предоставила 10 миллионов гривен больницам Львова и области: три мобильные рентген-системы стоимостью почти в 7 миллионов гривен и другое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты. Guris Holding предоставила помощь в размере 1,1 млн гривен Одесской области.

Limak Holding предоставила средства индивидуальной защиты, респираторы FFP2 и одну реанимацию в больницу Киева . Турецко-украинская ассоциация бизнесменов TUID предоставила стиральные машины турецкой марки BEKO инфекционным больницам во Львовской и Херсонской областях.

Швейцария заявила о готовности предоставить гуманитарную помощь 11 больницам на востоке Украины на сумму свыше 1,5 миллиона франков (47,3 миллиона гривен). Как заявляет МИД , Швейцарское бюро сотрудничества в Киеве планирует предоставить для борьбы с короновирусом 200 тыс. франков (6,3 миллиона гривен).

Япония, в свою очередь, включила Украину в перечень государств, которые могут получить бесплатную партию экспериментального препарата для лечения COVID-19 Favipiravir, известного в этой стране как Avigan в количестве 12,2 тысячи таблеток, которых может хватить на более сотни пациентов. Это станет возможно после совместных клинических тестирований лекарства.

В МИД напомнили и о помощи, которую Украина предоставляла за границу. 4 апреля Киев направил 20 украинских медиков в Италию для помощи в противодействии эпидемии коронавирусной болезни.

"8 апреля 2020 года Украина отправила в Италию пять тонн специальных санитайзеров для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Вторая партия гуманитарной помощи общим весом пять тонн, содержащая средства дезинфекции, была направлена в Италию 15 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Чехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евро. Украина получила, в частности, 99 тыс. хирургических масок, 5 тыс. защитных костюмов и 10 тыс. бахил.