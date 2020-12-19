Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президентскую чету.

"Уходящий год стал неким вызовом, но каждый скаут принял его согласно скаутским законам, напевая при любых условиях. Пусть этот год останется минутой перед рассветом, свет которого наполнит уютом, любовью и вдохновением каждый уголок нашей страны. И пусть этот рассвет начнется из света мира из Вифлеема, который одолел границы и километры до Украины и ждет каждого в храме Иоанна Богослова", - сказала представительница Национальной организации скаутов Украины Наталья Строкань.

Фото: пресс-служба ОПУ

Представительница Ассоциации гайдов Украины Мария Чопьяк отметила, что 2020 год "научил нас ценить обоняние и вкус, проводить вечеринки онлайн, а родители лучше поняли своих детей". "В этот день мы поздравляем вас и всю нашу родную Украину с праздником Святого Николая. Пусть добрый святой наполнит наши сердца радостью и принесет здоровье в каждую семью", - отметила она.

Дети - по одному представителю от каждой организации - вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем главе государства и первой леди.

Фото: пресс-служба ОПУ

Владимир Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

Напомним, 15 декабря представители Львовской ячейки Национальной скаутской организации "Пласт" передали сотрудникам Львовского городского совета Вифлеемский огонь мира.