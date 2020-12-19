Правительство Италии ввело "жесткий" локдаун на период Рождества и Нового Года

Ограничения "красной зоны" будут действовать в периоды с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 по 6 января.

Правительство Италии ввело "жесткий" локдаун на период Рождества и Нового Года
Фото: pravda.com.ua

Правительство Италии ввело общенациональный локдаун на время празднования Рождества и Нового Года для борьбы с ростом количества случаев коронавируса в стране.

Об этом пишет bbc.com.

Ограничения "красной зоны" будут действовать на всей территории Италии в периоды с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 по 6 января.

Магазины с товарами не первой необходимости, рестораны и бары будут закрыты, а итальянцы смогут перемещаться только по рабочим вопросам, по состоянию здоровья и при чрезвычайных обстоятельствах.

Ограничат домашние визиты - принимать можно будет максимум до 2 гостей, без учета детей младше 14 лет. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00.

Ограничения ослабят с 28 до 30 декабря и 4 января. Люди смогут свободно выходить из помещений, но заведения общепита работать не будут.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что "решение было непростым" и одобрено ради минимизации социальных контактов итальянцев. "Наши эксперты волновались из-за возможного "скачка заболеваемости" во время Рождества. Поэтому мы должны были действовать", - сказал он.

Добавим, в Италии зафиксирован самый высокий показатель смертности от ковида в Европе - цифра приближается к 68 тысячам.

Напомним, власти Италии ввиду коронавируса запретили путешествия между регионами страны с 21 декабря по 6 января.

7 октября Италия продлила карантин до конца января. Новые ограничительные меры предусматривают ношение масок на улице, а не только в закрытых помещениях. Остаются в силе требования соблюдать меры предотвращения коронавируса, такие как социальное дистанцирование по крайней мере один метр, ношение масок и частое мытье рук, а также требование оставаться дома при температуре 37,5 ° или выше.

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