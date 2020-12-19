В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения

С 19 декабря и до 28 февраля в Украине действуют новые правила карантина.

С сегодняшнего дня, 19 декабря, и до 28 февраля в Украине действуют новые карантинные ограничения.

Новые правила карантина запрещают проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей и проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д. разрешен только, если в залах присутствуют больше одного человека на 10 кв. метров.

Запрещена работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.

Религиозные мероприятия можно проводить в помещении при условии присутствия не более чем одного человека на 5 кв. метров, а на открытом воздухе - при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко детализировал, что в рамках карантина учреждения культуры, туризма и креативные индустрии будут работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и затем снова "оранжевой".

"Оранжевая" разделена на два этапа: с 19 декабря 2020 года по 7 января 2021-го и с 25 января по 28 февраля 2021 года.

"Красная" зона продлится с 8 января по 24 января 2021года.

То есть фактически период "оранжевой" зоны будет разделен на два периода «красной».

Оранжевая зона: 19 декабря 2020 - 7 января 2021 года и 25 января 2021 - 28 февраля 2021года.

Разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным заведениям и кинотеатрам при выполнении следующих карантинных условий:

- проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;

- религиозные мероприятия в культовых сооружениях 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе - дистанция 1,5 м;

- прием посетителей кинотеатрами и всеми учреждениями культуры с 50% -ной наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);

- посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т.п., с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;

- работать отелям, санаторно-курортным учреждениям, кроме прочих заведений, предоставляющих услуги по временному размещению.

Красная зона: 8 января 2021 - 24 января 2021 года

Разрешено:

- работа историко-культурных заповедников;

- проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях)

- производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке)

- работа отелей. В частности, работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах с 6 до 11 часов утра, а по заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно;

- работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;

- организация новогодних и рождественских праздников, елки (без концертов и ярмарок, включая продуктовые).

запрещено:

- принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам;

- проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

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