В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
С 19 декабря и до 28 февраля в Украине действуют новые правила карантина.
С сегодняшнего дня, 19 декабря, и до 28 февраля в Украине действуют новые карантинные ограничения.
Новые правила карантина запрещают проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей и проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д. разрешен только, если в залах присутствуют больше одного человека на 10 кв. метров.
Запрещена работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31 декабря на 1 января работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
Религиозные мероприятия можно проводить в помещении при условии присутствия не более чем одного человека на 5 кв. метров, а на открытом воздухе - при условии соблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко детализировал, что в рамках карантина учреждения культуры, туризма и креативные индустрии будут работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и затем снова "оранжевой".
"Оранжевая" разделена на два этапа: с 19 декабря 2020 года по 7 января 2021-го и с 25 января по 28 февраля 2021 года.
"Красная" зона продлится с 8 января по 24 января 2021года.
То есть фактически период "оранжевой" зоны будет разделен на два периода «красной».
Оранжевая зона: 19 декабря 2020 - 7 января 2021 года и 25 января 2021 - 28 февраля 2021года.
Разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным заведениям и кинотеатрам при выполнении следующих карантинных условий:
- проведение массовых культурных мероприятий с заполнением до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 м;
- религиозные мероприятия в культовых сооружениях 1 человек на 5 кв. м, на открытом воздухе - дистанция 1,5 м;
- прием посетителей кинотеатрами и всеми учреждениями культуры с 50% -ной наполненностью залов (размещение должно осуществляться со свободным местом рядом, спереди и сзади);
- посетителей могут принимать музеи, выставки, галереи и т.п., с ограничением размещения в зале из расчета 1 человек на 10 кв. м площади;
- работать отелям, санаторно-курортным учреждениям, кроме прочих заведений, предоставляющих услуги по временному размещению.
Красная зона: 8 января 2021 - 24 января 2021 года
Разрешено:
- работа историко-культурных заповедников;
- проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях)
- производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке)
- работа отелей. В частности, работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах с 6 до 11 часов утра, а по заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно;
- работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;
- организация новогодних и рождественских праздников, елки (без концертов и ярмарок, включая продуктовые).
запрещено:
- принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам;
- проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.
Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и действующих карантинных ограничений, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.