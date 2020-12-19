США хотят остановить работу двух своих последних консульств в РоSSии

Одно консульство намерены закрыть, работу другого - приостановить.

США хотят остановить работу двух своих последних консульств в РоSSии
Фото: ukrinform.ua

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении остановить работу двух последних консульств страны в РоSSии.

Об этом пишет apnews.com.

Госдепартамент сообщил законодателям о закрытии консульства во Владивостоке и приостановлении работы консульства в Екатеринбурге.

Представительства США закрывают из-за ограничений, установленных роSSийскими властями в 2017 году на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

Поэтому в США теперь осталось одно дипломатическое представительство в РоSSии - посольство в Москве.

"РоSSия распорядилась закрыть консульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США приказали закрыть роSSийское консульство в Сиэтле в ответ на отравление бывшего роSSийского шпиона (Cергея Скрипаля, - ред.) в Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство торговли США обнародовало список ограничений против юридических и физических лиц, среди которых две компании и один чиновник из РоSSии.

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