В Афганистане в результате взрыва бомбы погибли 15 детей

Теракт произошел вблизи места, где происходило религиозное собрание.

В Афганистане в результате взрыва бомбы погибли 15 детей
Боевики «Талибана» едут по дороге в провинции Нангархар, Афганистан,1 декабря 2019
Фото: LORENZO TUGNOLI/THE WASHINGTON POST

В провинции Газни на востоке Афганистана взлетел на воздух мотоцикл со взрывчаткой. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 детей, еще 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теракт произошел вблизи места, где происходило религиозное собрание. По информации правоохранителей, люди собрались для чтения Корана.

Полиция провинции подтвердила, что все жертвы были детьми. Еще 20 человек, среди которых также есть дети, получили ранения.

Ответственность за совершение взрыва пока никто на себя не взял.

Напомним, в ноябре в результате взрыва бомбы в южной провинции Афганистана Гильменд погиб репортер, который работал в Афганской службе "Радио Свобода".

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