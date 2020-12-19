Министры Украины и Турции заявили об угрозах для безопасности Черноморского региона

Отмечается, что стабильность в регионе нуждается в укреплении на основе международного права и уважения территориальной целостности и суверенитета государств в международно признанных границах.

Фото: https://mfa.gov.ua/

В Киеве завершилась первая встреча министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции в формате "Квадрига". По результатам заседания обнародовано совместное заявление.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что в ходе заседания стороны, среди прочего, "отметили наличие угроз и их последствия для стабильности и безопасности широкого Черноморского региона, нуждающихся в укреплении на основе международного права и уважения территориальной целостности и суверенитета государств в международно признанных границах".

Стороны также решили проработать дополнительные возможности для сотрудничества между военно-морскими силами двух государств в области образования и подготовки, проведения многонациональных учений и мероприятий в поддержку безопасности судоходства в Черном море.

"Турецкая Республика подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и интеграции в европейские и трансатлантические структуры, включая ЕС и НАТО, подчеркнули поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь; положительно отметили развитие сотрудничества между Украиной и турецкой Республикой в области оборонной промышленности", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Кулеба рассказал о приоритетах для украинской дипломатии на 2021 год. Это - противодействие роSSийской агрессии, создание Крымской платформы и тесное сотрудничество с украинцами за рубежом. Кулеба также отметил необходимость более тесного экономического сотрудничества между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Блок рекламы


Похожие новости
Население Украины сократилось до 41,7 млн человекНаселение Украины сократилось до 41,7 млн человек
РоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛОРоSSия блокирует обмен пленными и требует от Украины принять "мирный план" боевиков ОРДЛО
Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"
Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19
РоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - ГармашРоSSия в ТКГ блокирует обмен, требует от Украины процессуальной очистки 9 человек - Гармаш
Посол Украины в Турции прилетел в Киев для участия в "квадриге" по вопросам безопасностиПосол Украины в Турции прилетел в Киев для участия в "квадриге" по вопросам безопасности
Инцидент на Ровенской АЭС заставляет задуматься о безопасности атомных станций - ГрибИнцидент на Ровенской АЭС заставляет задуматься о безопасности атомных станций - Гриб
США ввели санкции против Турции из-за покупки роSSийских С-400США ввели санкции против Турции из-за покупки роSSийских С-400
Дело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - ПорошенкоДело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко
Профсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеровПрофсоюз горняков Украины пригрозил властям всеукраинской забастовкой шахтеров
Последние новости
Подгружаем последние новости