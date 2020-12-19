Министры Украины и Турции заявили об угрозах для безопасности Черноморского региона

Отмечается, что стабильность в регионе нуждается в укреплении на основе международного права и уважения территориальной целостности и суверенитета государств в международно признанных границах.

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В Киеве завершилась первая встреча министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции в формате "Квадрига". По результатам заседания обнародовано совместное заявление.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что в ходе заседания стороны, среди прочего, "отметили наличие угроз и их последствия для стабильности и безопасности широкого Черноморского региона, нуждающихся в укреплении на основе международного права и уважения территориальной целостности и суверенитета государств в международно признанных границах".

Стороны также решили проработать дополнительные возможности для сотрудничества между военно-морскими силами двух государств в области образования и подготовки, проведения многонациональных учений и мероприятий в поддержку безопасности судоходства в Черном море.

"Турецкая Республика подтвердила поддержку Украины в процессе реформ и интеграции в европейские и трансатлантические структуры, включая ЕС и НАТО, подчеркнули поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь; положительно отметили развитие сотрудничества между Украиной и турецкой Республикой в области оборонной промышленности", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее Кулеба рассказал о приоритетах для украинской дипломатии на 2021 год. Это - противодействие роSSийской агрессии, создание Крымской платформы и тесное сотрудничество с украинцами за рубежом. Кулеба также отметил необходимость более тесного экономического сотрудничества между Украиной и странами Азии, Африки и Латинской Америки.