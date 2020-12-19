Король Швеции признал поражение страны в борьбе с COVID-19

До последнего времени Швеция была единственной страной в Европе, которая отказывалась от серьезных ограничений и карантина для борьбы с пандемией.

Король Швеции Карл XVI Густав считает, что стратегия борьбы с коронавирусом, которой придерживались в стране, не оправдала возложенных на нее ожиданий.

Об этом сообщает BBC.

"Думаю, мы потерпели неудачу. У нас большое количество умерших, и это ужасно", - сказал шведский монарх.

До последнего времени Швеция была единственной страной в Европе, которая отказывалась от серьезных ограничений и карантина для борьбы с пандемией. Правительство страны полагалось на ответственность граждан, ограничиваясь обнародованием предписаний и рекомендаций.

Сейчас в Швеции подтвердили почти 350 тысяч случаев коронавируса, около 7800 пациентов умерли - это существенно более высокие показатели, чем в соседних скандинавских странах, избравших более традиционные способы борьбы с пандемией.

Напомним, Данія введет суровую изоляцию на Рождество и Новый год, чтобы ограничить распространение COVID-19. Власти этой страны ожидают, что ближайшие месяцы будут самыми тяжелыми с начала пандемии.