В Боснии и Герцеговине открыли дело за передачу Лаврову украинской иконы

В прокуратуре БиГ отметили, что в рамках открытого дела будут проведены все необходимые проверки.

В Боснии и Герцеговине открыли дело за передачу Лаврову украинской иконы
Інформаційна агенція SRNA

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи председательствующим в президиуме БиГ, сербским представителем Милорадом Додиком старинной украинской иконы министру иностранных дел РоSSии Сергею Лаврову.

Об этом сообщает Klix.

В прокуратуре БиГ отметили, что в рамках открытого дела будут проведены все необходимые проверки.

Отмечается, что к делу, вероятно, привлекут Интерпол, поскольку речь идет о нарушении международных положений о запрете нелегального оборота объектов культурного наследия.

Напомним, 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как пишут местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР.

Местные издания также указывают на слова господина Додика о том, что икону нашли в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

Додик не первый раз попадает в скандал с украинскими дипломатами. В марте 2014 года посольство Украины осуждало заявления чиновника о поддержке аннексии Крыма Россией. В прошлом году МИД Украины также выразил протест Боснии из-за заявлений Додика "о роSSийском Крыме".

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