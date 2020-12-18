Премьер Словакии заболел ковидом

На прошлой неделе Матович участвовал в саммите ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Словакии Игор Матович заболел коронавирусной болезнью COVID-19. 18 декабря он получил положительный тест.

Об этом Матович сообщил в Facebook.

Матович не представил подробностей о своем самочувствии, однако опубликовал скрин результата теста на коронавирус.

"Я сегодня один из вас ... Рождественские каникулы я должен был провести помощником в больнице. Теперь планы, скорее всего, будут немного другими. Так, по статистике я должен выжить без ущерба, но если бы у меня была возможность пожертвовать своей жизнью за жизнь тысяч невинных жертв, я бы это сделал", - написал он.

Накануне стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом и самоизолируется на ближайшие семь дней.

На прошлой неделе президент Франции принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе, где присутствовал Эммануэль Макрон.

Сегодня на изоляцию после общения с президентом Франции пошли почти все европейские топ-политики.