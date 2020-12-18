Население Украины сократилось до 41,7 млн человек

С начала года украинцев стало меньше на 231,6 тыс.

Население Украины сократилось до 41,7 млн человек
Фото: full-house.ru

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составляет 41 млн 670,8 тысяч человек. С начала года численность населения сократилась на 231,6 тыс. человек (0,55%), передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

По данным Госстата, за первые десять месяцев текущего года в Украине родились 247,3 тыс. человек (за тот же период прошлого года - 262,3 тыс), умерло - 485,7 тыс человек, из них 1,6 тыс. детей до 1 года (за тот же период прошлого года - 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс. человек (за первые десять месяцев 2019 - 12 тыс.).

Напомним, основной причиной смерти за девять месяцев этого года оставалась ишемическая болезнь сердца - 199,1 тыс., или 46,7%, а в целом болезни системы кровообращения стали причинами смерти в 67,4% случаев. От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 4,3 тыс., или 1%. Однако в сентябре доля этой причины смерти возросла до 3,6%.

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