Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обрушился с критикой на вакцину от коронавируса, которую производит одна из американских компаний. Он заявил, что после этой вакцины можно запросто стать мутантом, сообщают мировые СМИ .

Жаир Болсонару заявил, что лично он не намерен прививаться от коронавируса, поскольку уже перенес болезнь, и теперь у него есть антитела от COVID-19. При этом он раскритиковал американскую фармацевтическую компанию, которая самоустранилась от ответственности за возможные побочные эффекты своей вакцины. Такой пункт, по словам президента, прописан в контракте, который компания заключает с потребителями своей продукции.

"Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему", - эмоционально высказался бразильский президент.

При этом граждане Евросоюза , очевидно, совсем не боятся стать аллигаторами. Так, стало известно, что Еврокомиссия уже заключила контракты на покупку шести вакцин от коронавируса, в число которых вошел и препарат, раскритикованный Болсонару. Кроме того, стала известна и стоимость этих вакцин. Ее случайно опубликовала в своем Twitter госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева де Бликер.

Ева Де Бликер

Правда, оказалось, что это информация для закрытого пользования, и чиновница вскоре удалила свой твит, но ведь скрины, как известно, "не горят".

Стоимость вакцин, закупаемых Евросоюзом, оказалась такой: стоимость 1 дозы вакцины AstraZeneca составит €1,78, Johnson & Johnson - $8,5 (€7), Sanofi - GSK - €7,56 , CureVac - €10, BioNTech - Pfizer - €12, Moderna - $18 (€14,6).

Это закупочные цены и, естественно, в розничной продаже они будут стоить выше. Нужно сказать, что вакцина от коронавируса, раскритикованная бразильским гарантом – одна из самых дорогих.

Не хотелось бы, конечно, после прививки от коронавируса превратиться в какого-нибудь рептилоида.

Напомним, ученые уже предупредили, что вакцина от коронавируса приживется не у всех. В частности, есть высокая вероятность, что в организмах, пожилых людей, а также злоупотребляющих алкоголем, находящихся под стрессом и принимающих противовоспалительные препараты антитела могут выработаться в недостаточном количестве.