Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обрушился с критикой на вакцину от коронавируса, которую производит одна из американских компаний. Он заявил, что после этой вакцины можно запросто стать мутантом, сообщают мировые СМИ.
Жаир Болсонару заявил, что лично он не намерен прививаться от коронавируса, поскольку уже перенес болезнь, и теперь у него есть антитела от COVID-19. При этом он раскритиковал американскую фармацевтическую компанию, которая самоустранилась от ответственности за возможные побочные эффекты своей вакцины. Такой пункт, по словам президента, прописан в контракте, который компания заключает с потребителями своей продукции.
"Если ты станешь аллигатором, это твоя проблема. Если ты превратишься в Супермена, если у женщины отрастет борода, а мужчина заговорит тоненьким голоском — они не имеют к этому никакого отношения. И что еще хуже, эта вакцина портит людям иммунную систему", - эмоционально высказался бразильский президент.
При этом граждане Евросоюза, очевидно, совсем не боятся стать аллигаторами. Так, стало известно, что Еврокомиссия уже заключила контракты на покупку шести вакцин от коронавируса, в число которых вошел и препарат, раскритикованный Болсонару. Кроме того, стала известна и стоимость этих вакцин. Ее случайно опубликовала в своем Twitter госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева де Бликер.
Ева Де Бликер
Правда, оказалось, что это информация для закрытого пользования, и чиновница вскоре удалила свой твит, но ведь скрины, как известно, "не горят".
Стоимость вакцин, закупаемых Евросоюзом, оказалась такой: стоимость 1 дозы вакцины AstraZeneca составит €1,78, Johnson & Johnson - $8,5 (€7), Sanofi - GSK - €7,56 , CureVac - €10, BioNTech - Pfizer - €12, Moderna - $18 (€14,6).
Это закупочные цены и, естественно, в розничной продаже они будут стоить выше. Нужно сказать, что вакцина от коронавируса, раскритикованная бразильским гарантом – одна из самых дорогих.
Не хотелось бы, конечно, после прививки от коронавируса превратиться в какого-нибудь рептилоида.
Напомним, ученые уже предупредили, что вакцина от коронавируса приживется не у всех. В частности, есть высокая вероятность, что в организмах, пожилых людей, а также злоупотребляющих алкоголем, находящихся под стрессом и принимающих противовоспалительные препараты антитела могут выработаться в недостаточном количестве.