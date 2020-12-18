Чехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евро

Украина получила, в частности, 99 тысяч хирургических масок, 5 тысяч защитных костюмов и 10 тысяч бахил.

В рамках гуманитарной помощи со стороны Чехии Украина получила средства индивидуальной защиты для противодействия COVID-19.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Об этом информирует пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Украина получила от Чехии гуманитарную помощь на сумму 195 тыс. евро. Речь идет об индивидуальных средствах защиты: масках и респираторах, защитных костюмах и очках, бахилах, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко во время встречи с послом Чехии в Украине Радеком Матулы.

В рамках гуманитарной помощи для противодействия коронавирусной болезни от Чехии Украина получила 99 тысяч хирургических масок, 5 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч бахил, тысячу защитных очков, 10 тысяч респираторов.

Все средства индивидуальной защиты будут распределены по департаментам здравоохранения в разных областях страны, отмечают в Минздраве.

Ранее Германия передала украинским военным 20 аппаратов ИВЛ.

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