Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея
Это поддержали 43 нардепа.
Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Александра Ройтбурда с должности директора Художественного музея.
Об этом сообщил нардеп Александр Гончаренко в Telegram.
"Инициировала решение фракция "Европейской солидарности" в Одесском облсовете. 43 депутата (из 84 - ред.) поддержали", - заявил он.
По словам Гончаренко, утром представители ОПЗЖ "пытались блокировать работу облсоветов, били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила».
Напомним, что в сентябре 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.
Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде. Одесская областная госадминистрация при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора.
Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным.
В Одессе проводили акцию в поддержку Ройтбурда, на которую собралось более тысячи человек.
10 февраля увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов признал незаконным.
2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.