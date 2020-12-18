Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея

Это поддержали 43 нардепа.

Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Александра Ройтбурда с должности директора Художественного музея.

Об этом сообщил нардеп Александр Гончаренко в Telegram.

"Инициировала решение фракция "Европейской солидарности" в Одесском облсовете. 43 депутата (из 84 - ред.) поддержали", - заявил он.

По словам Гончаренко, утром представители ОПЗЖ "пытались блокировать работу облсоветов, били стекла и устраивали драки, чтобы этого не допустить, но Украина победила».

Напомним, что в сентябре 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде. Одесская областная госадминистрация при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным.

В Одессе проводили акцию в поддержку Ройтбурда, на которую собралось более тысячи человек.

10 февраля увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов признал незаконным.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Блок рекламы


Похожие новости
Сообщено о подозрении нотариусу, незаконно "сменила" руководство Одесского национального медицинского университетаСообщено о подозрении нотариусу, незаконно "сменила" руководство Одесского национального медицинского университета
Избранного три дня назад главу облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали новогоИзбранного три дня назад главу облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового
Украина с начала года запустила семь аудиогидов в музеях по всему миру, - Елена ЗеленскаяУкраина с начала года запустила семь аудиогидов в музеях по всему миру, - Елена Зеленская
Глава Государственной таможенной службы Рябикин опроверг информацию о своей отставкеГлава Государственной таможенной службы Рябикин опроверг информацию о своей отставке
Украина не считает поражением решение арбитража о моратории на экспорт леса-круглякаУкраина не считает поражением решение арбитража о моратории на экспорт леса-кругляка
ВАКС взял под стражу с альтернативой залога в 2 млн гривен и.о. директора порта "Черноморск"ВАКС взял под стражу с альтернативой залога в 2 млн гривен и.о. директора порта "Черноморск"
Татаров подаст иск против директора НАБУ СытникаТатаров подаст иск против директора НАБУ Сытника
Бывшая жена экс-нардепа Мураева может стать первым заместителем главы Харьковского облсовета, - СМИБывшая жена экс-нардепа Мураева может стать первым заместителем главы Харьковского облсовета, - СМИ
СБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИСБУ пришло с обыском к бывшему председателю Одесского облсовета, - СМИ
Глава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларированияГлава Венецианской комиссии назвал "досадным" решение КСУ о прекращении декларирования
Последние новости
Подгружаем последние новости