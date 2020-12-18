Украина рассматривает стратегическое партнерство с Турцией в контексте членства в НАТО, - Таран

"Мы изучаем возможность создания механизма целевых консультаций в области безопасности и обороны Черноморского региона".

Украина рассматривает стратегическое партнерство с Турцией в контексте членства в НАТО, - Таран
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Украина изучает возможность создания механизма целевых консультаций с Турцией в области безопасности и обороны Черноморского региона.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Министерство обороны стремится максимально интенсифицировать сотрудничество между оборонными ведомствами Украины и Турции, реализуя положения Рамочного соглашения между Кабмином Украины и правительством Турецкой Республики. Мы изучаем возможность создания механизма целевых консультаций в области безопасности и обороны Черноморского региона", - сказал глава Минобороны по итогам первых консультаций в формате "Квадрига" с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции.

Андрей Таран отметил, что Украина рассматривает стратегическое партнерство с Турцией в контексте реализации внешнеполитического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

"Практическая реализации инициатив между Украиной и Турцией будет способствовать стабильности в регионе Черного моря и интеграции Украины в евроантлантическую систему коллективной безопасности", - отметил министр обороны Украины.

Напомним, 14 декабря Украина и Турция подписали контракты на производство корветов и ударных беспилотников. Это первые в истории внешнеэкономические соглашения на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины.

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