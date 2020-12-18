В Киеве провели первое заседание "Квадриги", где поговорили о НАТО и Крыме

В Киеве впервые состоялись консультации в формате "Квадрига" (2+2) с участием глав МИД и министров обороны Украины и Турции. Сотрудничество на базе этого механизма усилит безопасность в Черноморском регионе.

Об этом по итогам консультаций сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что формат "Квадрига" поможет ускорить евроатлантическую интеграцию нашего государства.

"Мы разделяем общее мнение, что механизм квадриги под руководством наших президентов станет важной движущей силой не только украинско-турецких отношений, а в целом развития ситуации в нашем регионе. Безусловно, формат "Квадрига" будет также полезен для поддержки Турцией евроатлантической интеграции Украины", - заявил Кулеба.

Турция поддержит украинскую инициативу «Крымская платформа» по деоккупации полуострова. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу. Он также отметил: официальная Анкара и впредь будет поддерживать территориальную целостность Украины, режим тишины в оккупированной части Донбасса и дальнейшую деятельность там специальной мониторинговой миссии ОБСЕ .

"Турция не признает оккупации Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым, и заявляет это на всех международных платформах, включая ООН . Мы считаем, что вопрос Донбасса должен быть решен в рамках территориальной целостности Украины и международного права. Поддерживаем режим прекращения огня, хотя и видим здесь небольшие нарушения. Будет продолжаться наша поддержка СММ ОБСЕ , которая работает в сложных условиях на Донбассе, которую возглавляет турецкий дипломат", - сказал Чавушоглу.

Напомним, целью создания "Квадриги", заседание которой будут проходить ежегодно, является обсуждение наиболее актуальных вопросов в области политики и региональной безопасности, координация совместных действий и разработка новых проектов в политической, безопасности, экономической и оборонно-промышленной отраслях.

Договоренность о новом формате политических консультаций была достигнута по результатам рабочего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику 16 октября.