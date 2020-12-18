Зеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной, - Стефанишина

Президент Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институтов стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей, и такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать", - сказала Стефанишина во время онлайн-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Вице-премьер-министр призвала украинских послов посодействовать, чтобы в столицах стран-членов НАТО внимательно изучили украинские предложения.

Вчера президент заявил о достижении успеха в отношениях с Альянсом. Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть шанс получить План действий по членству в НАТО. Для этого украинские дипломаты и военные должны работать не только в штаб-квартире альянса, но и в других его структурах.