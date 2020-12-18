Зеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной, - Стефанишина

Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО.

Зеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной, - Стефанишина
Фото: pravo.ua

Президент Владимир Зеленский вскоре передаст странам-членам НАТО предложения относительно формата участия Украины в Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институтов стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей, и такие возможности уже используются Украиной и будут использоваться в дальнейшем. Такие предложения президент вскоре направит генеральному секретарю, и все столицы, все страны Альянса будут их изучать", - сказала Стефанишина во время онлайн-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Вице-премьер-министр призвала украинских послов посодействовать, чтобы в столицах стран-членов НАТО внимательно изучили украинские предложения.

Вчера президент заявил о достижении успеха в отношениях с Альянсом. Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть шанс получить План действий по членству в НАТО. Для этого украинские дипломаты и военные должны работать не только в штаб-квартире альянса, но и в других его структурах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск "Десна"
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Венедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУВенедиктова взяла под контроль расследование дела, в котором фигурирует ФФУ
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский проигрывает битву с коррумпированной системой, которую хотел изменить, - BloombergЗеленский проигрывает битву с коррумпированной системой, которую хотел изменить, - Bloomberg
Шмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФШмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФ
Зеленский: задача каждого украинского посла - привлечение инвестиций в УкраинуЗеленский: задача каждого украинского посла - привлечение инвестиций в Украину
Зеленский рассказал, как Украине получить План действий по членству в НАТОЗеленский рассказал, как Украине получить План действий по членству в НАТО
Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»Зеленский: «Вопрос деоккупации Крыма возвращен в международную повестку дня»
Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"Зеленский украинским послам: "Конечная задача - обеспечить мир на наших условиях"
Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"Зеленский: "Основной внешнеполитический приоритет Украины - установление мира"
Зеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнесаЗеленский инициирует создание координационного совета для решения проблем микробизнеса
Американская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательствеАмериканская торговая палата призвала поддержать предложения бизнес-сообщества по изменениям в налоговом законодательстве
Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями ЗеленскогоРада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости