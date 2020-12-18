Кернеса похоронят 23 декабря
Прощание состоится в фойе Харьковского оперного театра с 9 до 13 часов.
Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося в ночь на 17 декабря, состоятся в среду, 23 декабря.
Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, передает "Интерфакс-Украина".
"Прощание состоится в фойе оперного театра, с 9 до 13 часов. Затем - похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.
Он также сообщил, что доступ на отпевание Кернеса, которое пройдет в Благовещенском соборе, будет ограничен из-за карантинных мероприятий.
Как сообщали, Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.
В связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура в Харькове.