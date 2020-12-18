Кернеса похоронят 23 декабря

Прощание состоится в фойе Харьковского оперного театра с 9 до 13 часов.

Кернеса похоронят 23 декабря
Фото: Макс Левин

Церемония прощания и похороны городского головы Харькова Геннадия Кернеса, скончавшегося в ночь на 17 декабря, состоятся в среду, 23 декабря.

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, передает "Интерфакс-Украина".

"Прощание состоится в фойе оперного театра, с 9 до 13 часов. Затем - похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Он также сообщил, что доступ на отпевание Кернеса, которое пройдет в Благовещенском соборе, будет ограничен из-за карантинных мероприятий.

Как сообщали, Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

В связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура в Харькове.

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