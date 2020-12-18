Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"

Антимонопольный комитет закрыл расследование в отношении формулы "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений.

Соответствующее решение АМКУ принял 18 декабря, сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается, АМКУ завершил дело по признакам нарушения НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции. Собранными по делу доказательствами не подтверждается информация о том, что действия НКРЭКУ привели к оказанию отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, ставящих их в привилегированное положение относительно конкурентов.

По результатам рассмотрения дела Комитет пришел к выводам, что:

Ценовая конкуренция на рынке генерации в модели рынка, существовавшей до 01.07.2019 года, в связи со значительным государственным влиянием была ограниченной. Ресурсное наполнение рынка в модели рынка, существовавшей до 01.07.2019 года, регулировалось путем: долгосрочного и среднесрочного планирования Министерством энергетики (прогнозные балансы электрической энергии) краткосрочного планирования ГП «Энергорынок» (почасовой суточный график нагрузки) и оперативных команд ГП «НЭК «Укрэнерго» (оперативное управление ОЭС Украины). Включение генерирующих мощностей производителей, не работавших по ценовым заявкам (всех, кроме ТЭС), в график нагрузки (производства электроэнергии) осуществлялось по Правилам ОРЭ без учета величин самих тарифов. В течение 2016-2017 гг. не произошло существенного изменения долей хозяйствующих субъектов на рынке. А также ни один из крупных игроков не был устранен с рынка. Показатели фактической рентабельности всех видов генерации в 2017 году показали тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом. Подходы и принципы формирования размера топливной составляющей в тарифах АЭС и ТЭС являются одинаковыми, а именно такими, что при отсутствии конкуренции и, соответственно, индикативных цен на угольную продукцию и ураносодержащее сырье на территории Украины, определяются с привязкой к международным котировкам. Предусмотренный Методикой механизм формирования тарифа для АЭС, четко регламентирован и не предусматривает возможности влияния других факторов, в том числе увеличения/уменьшения ОРЦ, кроме тех, которые предусмотрены Методикой, на формирование тарифа для ГП «НАЭК «Энергоатом» как единого оператора всех действующих АЭС Украины. Ни одна экспертиза, имеющаяся в материалах дела, не устанавливает факта и размера убытков, причиненных участникам рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальным конкурентам ТЭС.

Поэтому производство по делу закрыто из-за недоказанности нарушения.

В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

В конце августа САП сняла все подозрения, которые были выдвинуты ранее в ходе расследования дела "Роттердам+".

17 ноября ВАКС закрыл апелляционное производство по делу "Роттердам+" в связи с отказом от жалобы.

С запуском нового рынка электроэнергии, состоявшимся 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.