Рада разрешила в следующем году за счет госбюджета закупать лекарства, не включенные в Национальный перечень

Верховная Рада Украина приняла законопроект, который позволит закупать за средства государственного бюджета или возмещать стоимость тех лекарственных средств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программы медицинских гарантий, но необходимы для лечения граждан.

За это решение проголосовали 282 нардепа. Речь идет о проекте закона №4472 о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (относительно отсрочки введения в действие части десятой статьи 10). Про это сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Целью законопроекта является обеспечение бесперебойного доступа пациентов к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств государственного бюджета по программе медицинских гарантий", - говорится в Пояснительной записке.

В частности, документ откладывает на год (до 1 января 2022 года) введение в действие части десятой статьи 10 Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Авторы законопроекта надеются, что закон позволит усовершенствовать доступ граждан к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств Государственного бюджета Украины по программе медицинских гарантий.