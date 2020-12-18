Рада разрешила в следующем году за счет госбюджета закупать лекарства, не включенные в Национальный перечень
За это решение проголосовали 282 нардепа.
Верховная Рада Украина приняла законопроект, который позволит закупать за средства государственного бюджета или возмещать стоимость тех лекарственных средств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программы медицинских гарантий, но необходимы для лечения граждан.
За это решение проголосовали 282 нардепа. Речь идет о проекте закона №4472 о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (относительно отсрочки введения в действие части десятой статьи 10). Про это сообщила пресс-служба Верховной Рады.
"Целью законопроекта является обеспечение бесперебойного доступа пациентов к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств государственного бюджета по программе медицинских гарантий", - говорится в Пояснительной записке.
В частности, документ откладывает на год (до 1 января 2022 года) введение в действие части десятой статьи 10 Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".
Авторы законопроекта надеются, что закон позволит усовершенствовать доступ граждан к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств Государственного бюджета Украины по программе медицинских гарантий.
Напомним, в конце марта Верховная Рада позволила применять для лечения от коронавирусной болезни COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.