Онкобольные пациенты вышли на акцию протеста к Минздраву и требуют отставки Степанова

Фото: Lb.ua

В пятницу, 18 декабря, пациенты вышли на акцию протеста к Министерству здравоохранения с требованием - не забирать у онкобольных пациентов средства на лекарства.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Организаторы акции отмечают, что Минздрав хочет еще раз отобрать деньги на лекарства у пациентов с онкологическими заболеваниями - теперь для закупки вакцины от COVID-19.

"Глава Минздрава Максим Степанов планирует лишить пациентов 500 миллионов гривен, которые ГП "Медицинские закупки Украины" сэкономило на государственных закупках онкологических препаратов. Глава Минздрава считает, что вакцины должны закупаться не за деньги Фонда для борьбы с COVID-19, а за счет жизни онкопациентов. За эти средства можно закупить медицинские препараты, чтобы спасти большее количество онкопациентов. Ведь лекарства от рака очень дорогие, и у пациентов нет ресурсов на их приобретение за свой счет. Без помощи государства они обречены на смерть", - отмечают организаторы акции.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Отмечается, что пациенты вынуждены снова выходить на акции, несмотря на карантин, чтобы завоевать свое право на лечение и жизнь.

Напомним, в октябре Кабмин перенаправил 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на Львовщине. Согласно распоряжению правительства, всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 млн грн. Так, Государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получило 60% от этой суммы. Еще 33,2 млн грн ушло Министерству образования и науки - в частности, на реставрацию главного корпуса ЛНУ им. Ивана Франко, а 10 млн - Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.

В Кабмине объяснили, что перераспределение средств позволит реализовать незавершенный проект по диагностике онкологических заболеваний в 2021-м.